Futuro Adrien Rabiot: cosa succederà?



Juventus-Rabiot: come sono i rapporti

Dopo le tante voci, una conferma: l'ipotesi di un passaggio dinon è minimamente presa in considerazione dalNonostante possa essere normale che i club sondino varie opzioni sul mercato, sembra proprio che Rabiot preferisca rimanere in Italia, con la, piuttosto che considerare un trasferimento ai rivali nerazzurri. Altrimenti, andrà all'estero.Certo: è possibile che voci di mercato siano state diffuse per creare instabilità nell'ambiente, una pratica non insolita nel mondo del calcio.Allo stesso tempo, lasta facendo sforzi per prolungare il contratto di, con la convinzione che il giocatore si senta a suo agio nel club. Nonostante ciò, non è scontato che un accordo venga raggiunto, e bisognerà aspettare i tempi del giocatore per vedere quale sarà la sua decisione finale.Inoltre, i rapporti con la madre-agente di Rabiot sembrano essere positivi, il che potrebbe influenzare l'esito delle trattative.Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, comunque,, mentredel contratto del giocatore, anche se non è garantito che ciò avvenga.