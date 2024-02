Il centrocampista della Juve, Adrien Rabiot, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata contro il Verona per 2-2.- "Dovevamo fare di più dopo i punti lasciati per strada. Stasera non dovevamo prendere questo primo gol che ci ha fatto male, dobbiamo ritrovare la compattezza di prima. Non è facile, qui è un campo molto difficile e loro sono bravi.Prima su queste fasi di gioco eravamo più forti e più compatti, non possiamo prendere gol così. Dobbiamo ritrovare fiducia e cercare di fare bene come facevamo prima"."Siamo in campo e spetta a noi trovare la forza di andare in avanti e essere offensivi, non conta il modulo di giocare, abbiamo fatto bene anche l'ultima partita ma non siamo riusciti a fare gol., ora dobbiamo ritrovare questo"., senza preoccuparci di chi sta dietro. Siamo forti, dobbiamo solo ritrovare la convinzione.".