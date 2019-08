Riascoltando le parole pronunciate a Villar Perosa da Fabio Paratici si ha la sensazione che il dirigente bianconero volesse gettare una secchiata di acqua gelata su una situazione che, invece, sta diventando alquanto rovente, se non altro per i tifosi bianconeri: l’annoso problema degli esuberi. Paratici ha addirittura dissentito ad utilizzare il termine preferendo sottolineare quanto, durante il calcio mercato, molto si chiacchieri e poco si concluda. Al di là di questo, resta incontrovertibile la considerazione che, esclusi i lungodegenti Pjaca e Perin e con Pellegrini in uscita, almeno due/tre altri giocatori siano da cedere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’epurabile per il centrocampo bianconero risponde al nome di Blaise Matuidi. Il giocatore è il meno "sarrista" del reparto e, dopo il reintegro nel progetto tecnico di Sami Khedira, il francese è quello con più chance di lasciare la squadra. Il Monaco si è già fatto avanti e sta alla finestra.