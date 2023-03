C'è anche latra le squadre di cuiha lanciato una nuova, che replicano alcuni modelli delle formazioni e delle federazioni più famose. Ispirata all’epoca calcistica degliche ha appassionato un’intera generazione e definito lo stile sia dentro che fuori dal campo, la collezione rievoca alcuni dei momenti calcistici più memorabili delle squadre di quel periodo, svelando al contempo eleganti look retro che sfumano i confini tra prestazioni calcistiche e cultura streetwear.Ispirata all’iconica era, la raccolta di icone del football riporta in auge i classici del passato e immagina come avrebbero potuto apparire alcuni giocatori se nei primi anni ‘90 avessero indossato il brand delle tre strisce. Il marchio al centro, le finiture lucide e le vestibilità ampie e rilassate trovano un equilibrio tra immediata iconicità e indossabilità.Pensata per tutti i tifosi che vivono e respirano la cultura del calcio, sono entusiasti della storia della loro squadra del cuore e apprezzano lo stile nostalgico del passato tanto quanto il comfort e la tecnologia ad alte prestazioni dei moderni capi d’abbigliamento sportivo, la collezione adidas football icon – che comprende– è disponibile per l’acquisto da oggi su adidas.it e presso negozi adidas e rivenditori selezionati. Icon Celtic FC sarà disponibile a partire dal 14 marzo (p.v.).Gli anni ‘90 sono iniziati con il più grande torneo di calcio in terra italiana. Questa maglia dell’Italia con dettagli in stile adidas Equipment celebra un decennio in cui il bel gioco ha fatto da protagonista. Dallo stemma centrale in stile anni ‘90 alle audaci 3 strisce e alla vestibilità ampia, questa maglia è una vera icona.I colori classici della squadra si sposano con l’inconfondibile stile adidas. Un ritorno al passato nell’era dell’Equipment, questa maglia da calcio ne ripropone tutti i tratti distintivi. Dallo stemma del club al centro alle 3 strisce laterali, è un look che molti tifosi ricordano con affetto.La doppia gloria della Coppa e l’audace eredità adidas si fondono in questa iconica maglia da calcio dell’Arsenal. Dallo stemma della squadra al centro alle 3 strisce laterali in stile Equipment, questa maglia ricorda in ogni dettaglio i giocatori dei primi anni ‘90.Questa maglia fa rivivere un’epoca di football classico con le caratteristiche 3 strisce diagonali sui lati. Il tessuto è morbido e la vestibilità ampia e rilassata. Lo stemma della squadra sul petto aggiunge il tocco perfetto per celebrare un look inconfondibile degli anni ‘90.I tifosi del Celtic FC non hanno vissuto l’era delle adidas Equipment. Ecco perché questa maglia da calcio immagina l’aspetto di un’ipotetica squadra biancoverde di Glasgow nei primi anni ‘90. Dallo stemma centrale alle 3 strisce diagonali che spuntano dai lati, il look che ne scaturisce è davvero particolare. La sua vestibilità ampia e morbida assicura il massimo comfort.Il DNA del CR Flamengo avvolto nello stile adidas Equipment. Questa maglia da calcio ripropone il classico look dei primi anni ‘90 con le 3 strisce oversize sui lati, lo stemma della squadra posizionato al centro e il Badge of Sport adidas alla base del colletto.Un tuffo nel passato. Questa maglia da calcio del Bayern Monaco prende in prestito i colori audaci dalle maglie da trasferta indossati dai giocatori a metà anni ‘90. Le 3 strisce larghe e diagonali su entrambi i lati, il Badge of Sport adidas al centro e lo stemma della squadra riflettono appieno lo stile adidas Equipment.Un revival degli anni ‘90. Tutto in questa maglia della Juventus è un “classico del calcio”. Con le 3 strisce diagonali sui lati e il Badge of Sport adidas e lo stemma della squadra al centro, questa maglia prende spunto dall’intramontabile guardaroba adidas Equipment.Re-immaginando l’aspetto del Manchester United con l’iconico abbigliamento adidas Equipment, questa maglia combina dettagli moderni con un look classico, tra cui il Badge of Sport adidas alla base del colletto, lo stemma della squadra al centro e le 3 strisce larghe diagonali sui lati. Per i tifosi di una certa epoca, non mancheranno certo i bei ricordi. Per gli altri, sarà un’esperienza calcistica tutta da scoprire.Il Real Madrid ha mancato per poco l’era adidas Equipment. Questa maglia da calcio immagina quindi l’aspetto che la squadra avrebbe potuto avere a metà degli anni ‘90. Le 3 strisce larghe diagonali e lo stemma della squadra al centro catturano l’attenzione.