Your browser does not support iframes.

Sul Sole 24 Ore in edicola quest'oggi si parla degli sponsor di maglia: Juve e Inter, per il quotidiano specializzato, guidano la crescita dei ricavi. La Serie A si appresta infatti a ripartire con dei nuovi sponsor, dunque con introiti in aumento. La Juve può contare sul nuovo accordo con Adidas: 51 milioni annui, royaltes escluse, ai quali vanno poi addizionati i 17 milioni che elargisce esclusivamente Jeep. Un contratto che è in scadenza, quello con il noto marchio automobilistico: nel 2021, infatti, dovranno essere ridiscusse le cifre per i cosiddetti jersey sponsor. Dai quali, in Italia, nessuno guadagna come la Juve.



La classifica dei ricavi da jersey sponsor è nella nostra gallery dedicata!