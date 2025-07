Gazzetta - Adeyemi-Juventus, ora si può fare: cosa è cambiato rispetto a un anno fa

Getty Images

Quante volte si usa questa frase per provare a raccontarsi una verità diversa, per indorare la pillola di un potenziale rimpianto che si staglia all'orizzonte? È ciò che forse ha fatto lapoco meno di un anno fa nel (ri)pensare a, sondato concretamente a fine luglio quando l'allora dt Cristiano Giuntoli sfruttò anche la collocazione in terra tedesca del ritiro bianconero nel quartier generale di Adidas - dove i bianconeri torneranno nelle prossime settimane - per raggiungere il giocatore a Monaco di Baviera e discutere di un possibile trasferimento.

Adeyemi-Juventus, la situazione

Perché ora si può affondare il colpo

Non se ne fece niente: troppo alte le richieste economiche e troppe le strade da battere, ma oggi quel fronte si sta riaprendo e potrebbe pure avere un finale diverso, come scrive La Gazzetta dello Sport. Del resto non è mai venuto meno il feeling con quel classe 2002 tedesco che anche nella scorsa stagione al, pur saltando un paio di mesi in autunno per un infortunio muscolare, ha saputo dare sfoggio del suo talento andando persino in "doppia doppia", con 12 goal segnati e 11 assist sfornati in 41 presenze complessive (per un totale di 2.435 minuti).Il tutto ribadendo una duttilità tattica che a Torino non è passata inosservata: Adeyemi - come scrive la rosea - è stato schierato per circa la metà delle partite da ala destra, una decina di volte a sinistra e il resto dei match in posizione centrale, spesso come prima punta e talvolta anche sulla trequarti. E sempre, ovviamente, con profitto. Ma perché questa può essere l'estate giusta per il matrimonio tanto sognato?Lo spiega ancora Gazzetta: "Karim non è indifferente al fascino del calcio italiano e in particolare della Juventus. Per di più, come si sa, i bianconeri stanno cercando giocatori offensivi in grado di reggere il confronto con i top club europei (Adeyemi ha all'attivo 39 match in Champions League) e lui si incastra perfettamente con l'identikit della dirigenza della Signora: è pronto all'uso, ha comunque soltanto 23 anni, ha un ingaggio contenuto e margini di miglioramento che scongiurerebbero un investimento "a perdere". E in questo momento i nodi relativi al ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani non si stanno sciogliendo nonostante i continui contatti con il Paris Saint-Germain, che non cede. Per Adeyemi il Borussia Dortmund parte da una valutazione comunque importante da 45-50 milioni di euro, ma conta anche che - una volta aperto davvero il tavolo delle trattative - gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero fare la differenza. Anche quest'anno la Juventus farà il ritiro estivo al quartier generale dell'Adidas di Herzogenaurach (dal 2 al 9 agosto) e proprio un'amichevole con i gialloneri al Signal Iduna Park chiuderà il 10 agosto l'esperienza tedesca della Signora. Per sicurezza, conviene segnarsi quella data sul calendario".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui