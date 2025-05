Tuttosport - Adeyemi-Juventus, ritorno di fiamma. E Giuntoli ha un 'vantaggio'

Getty Images

Nomi nuovi, nomi vecchi per il mercato della Juventus . E tra questi ultimi si ritrova anche quello di, destinato a essere uno dei profili più cercati e chiacchierati della prossima sessione di trattative, che in questo momento si sta giocando con il suola qualificazione alla prossima Champions League: sabato l'ultima chance per i gialloneri di ottenere un pass, senza il quale anche il futuro del 23enne di Monaco potrebbe cambiare.È almeno un anno, del resto, che il classe 2002 tedesco manifesta a giorni alterni l'intenzione di salutare la Germania. Tanto che la scorsa estate la stessa Juventus aveva trovato un'intesa di massima con l'entourage del ragazzo, prima di scontrarsi con le richieste del club. E tanto che il, perso Kvara, a gennaio aveva trovato un accordo persino definitivo con il Borussia, per 40 milioni di euro circa, salvo incassare poi il diniego di Adeyemi stesso.

Torna di moda Adeyemi per la Juventus

Quanto guadagna

Adeyemi, i numeri della stagione

Presenze: 35

Minuti: 2.130

Goal: 12

Assist: 9

Come riportato da Tuttosport, alla vigilia della nuova finestra di mercato le due italiane restano in posizione privilegiata, attente a decifrare le intenzioni del giocatore e le mosse del Borussia Dortmund sul fronte europeo. La concorrenza internazionale non manca, come dimostra l'interesse concreto del Chelsea. Dal canto suo, Adeyemi continua a mettersi in mostra per attirare nuovi estimatori: con 12 goal e 9 assist in 2.130 minuti giocati finora, si conferma tra i giovani più incisivi nei top campionati europei, contribuendo direttamente a una rete ogni 101 minuti.Un profilo che non lascia indifferente Cristiano Giuntoli, il quale può contare su relazioni già consolidate con l'entourage del calciatore, un vantaggio rispetto ad altri club in corsa. Adeyemi, che può già vantare un titolo europeo con l'Under 21 e una finale di Champions League, percepisce attualmente meno di 3 milioni di euro a stagione a Dortmund. Un eventuale trasferimento comporterebbe certamente un ritocco dell'ingaggio, che però resterebbe comunque nei limiti sostenibili per la Juventus. Alla Continassa le valutazioni sul riscatto di Francisco Conceicao si intrecciano dunque con quelle legate al futuro dell'attaccante tedesco. E già da sabato, al di là dell'esito Champions, qualcosa potrebbe iniziare a muoversi…





