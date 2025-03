Adeyemi illumina in Champions, super goal: la Juventus c'è per l'estate

AFP via Getty Images

Adeyemi segna in Champions in Borussia Dortmund-Lille

Nella prima giornata degli ottavi diin campo è sceso anche ilche ospita il Lille. Per il club tedesco la speranza è di poter ripetere il percorso della passata edizione, dove arrivò fino in finale. Protagonista dopo pochi minuti Karim Adeyemi che sblocca la partita con un super goal mettendo in discesa la qualificazione.Dagli sviluppi di calcio d'angolo, al minuto 22segna con una super conclusione. Il pallone arriva fuori area sui piedi dell'esterno del Borussia che di prima calcia riuscendo a tenere il pallone basso. Niente da fare per Chevalier che può solo guardare il pallone entrare in rete. Una grande giocata di Adeyemi che in Champions si dimostra ancora una volta decisivo. E' il quinto goal in sette partite stagionali in Europa, l'ottavo complessivo.

Juventus-Adeyemi: la situazione

Un goal che accende i riflettori su di lui visto che il futuro del giocatore è in bilico. Adeyemi potrebbe lasciare il Dortmund al termine della stagione dopo che già nei mesi passati era stato vicino all'addio. E tra chi ha provato a prenderlo c'è stataAdeyemi è un profilo che resta nella lista della dirigenza bianconera. In attacco la Juve dovrà fare diverse valutazioni, come ad esempio su Francisco Conceicao, che ha una clausola di 30 milioni di euro. Di sicuro il giocatore aveva già aperto alla destinazione. Trattativa che però eventualmente dovrà essere riaperta da zero, in primis con il Borussia, non intenzionato a svenderlo.