Adeyemi è sempre nei pensieri della Juventus: nuovo assalto in estate?

AFP via Getty Images

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, in casasi pensa già in ottica futura e alle potenziali mosse, in sede di trattativa, che potrebbero concretizzarsi nel corso della prossima estate. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, Madama non ha mai smesso di pensare acome potenziale freccia per rinforzare il parco esterni in dotazione di Thiago Motta.I bianconeri ci avevano provato l'estate scorsa, prima di alzare bandiera bianca di fronte alle esose richieste del Borussia Dortmund. A gennaio, invece, è stato il Napoli - che l'aveva individuato come erede di Kvaratskhelia - ad avvicinarsi concretamente al calciatore, prima che questi decidesse di rimanere in Germania quantomeno fino al termine dell'attuale annata sportiva, prima di valutare il suo futuro.

Cosa può succedere in estate

Il mancato trasferimento di Adeyemi dal Borussia Dortmund al Napoli rimette inevitabilmente in corsa anche la Juventus che, a distanza di un anno, potrebbe architettare un nuovo e decisivo assalto nei confronti del classe 2002 tedesco. La sessione estiva che scatterà tra circa quattro mesi può rappresentare il contesto ideale per l'affondo. La qualificazione alla Champions rimane un requisito fondamentale per garantirsi una certa liquidità da investire sul mercato e, in tal senso, Adeyemi rappresenterebbe uno degli obiettivi prioritari.