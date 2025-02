Adeyemi è ancora un obiettivo di mercato della Juventus?

AFP via Getty Images

Karimesterno offensivo del Borussia Dortmund si sta mettendo in mostra in questa stagione. Già nel corso della scorsa estate il giocatore era stato cercato dalla Juventus ma alla fine si era concluso con un nulla di fatto. Stando a quanto riferisce Tuttosport il giocatore potrebbe tornare nel mirino della Vecchia Signora per il prossimo mercato estivo. Stando a quanto si apprende nei giorni scorsi i bianconeri hanno riannodato i fili della trattativa con i nuovi rappresentanti del giocatore e restano alla finestra. Quindi, se il ragazzo scegliesse l'Italia la Juventus potrebbe provarci.