di Il Gobbo

Certo, magari fanno i vaghi, rimbalzando le parole degli addetti ai lavori: “La Juventus è fuori dalla lotta scudetto, non ci fa paura, lo hanno detto anche Allegri e Nedved”. Come se loro potessero sbilanciarsi, e dire che sì, un’occhiata lassù la stiamo dando tutti, soprattutto dopo gli ultimi rallentamenti della carovana di testa. La verità, però, in cuor loro la sanno: la Juventus è tornata a incutere timore, a tutte, nessuna esclusa. Le partite della Vecchia Signora sono tornate al centro delle analisi, minuziose: “Giocano male, prima o poi esploderanno”, e intanto la striscia positiva va avanti da 10 giornate. Sempre per quel che riguarda queste analisi minuziose, ovviamente, non si limitano al campo, anche gli arbitri hanno i riflettori puntati su di loro, un modo come un altro per mettere pressione.



Sì, è ufficiale: la Juventus è tornata a fare paura. E quindi, nerazzurri, milanisti e partenopei rivestono i panni – momentaneamente dismessi -, di gufi. Tutti gli occhi sul Gewiss Stadium, stasera, e una sciarpetta dell’Atalanta al collo, con la consapevolezza che se la squadra di Allegri dovesse uscire con i 3 punti, diventerebbe dura per tutti.