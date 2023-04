Comandante impeccabile quando la tempesta ha mostrato il suo volto più violento. Nervoso e poco lucido nei momenti di calma apparente.in questa stagione che sembra ricalcare la stagione 2018-2019, quella che si concluse con l’esonero del tecnico livornese. All’origine di tutto, ancora e sempre, lo scontro ideologico tra, una visione del calcio immutata ed il muro contro muro di fronte alle critiche.Nella stagione 2018-2019 la Juventus vinse agilmente lo scudetto, ma il ricordo di tutti va all’eliminazione, in quel momento sorprendente, in Champions League contro l’diI primi segnali di insofferenza arrivarono presto, in quell’anno: a febbraio, infatti, Massimiliano Allegri cancellò ogni contatto diretto con l’esterno, eliminando i profili Twitter e Instagram. Durante la stagione, poi, ci fu l’episodio diche mise il like ad un commento “” e i mormorii su uno spogliatoio insofferente, daA “passare alla storia”, però, fu lo scontro con Lele, all’epoca opinionista su Sky. Scontro che si è consumato davanti le telecamere e i cui stralci si vedono e leggono ancora oggi. Come raccontò il Corriere della Sera: “Perché Massimiliano Allegri è cosi nervoso, tanto da urlare (rivolto all’ufficio stampa juventino) nella zona mista di San Siro, dopo il litigio in tv con Adani, “”.Le analogie con oggi sono evidenti. Dagli scontri davanti le telecamere, alle parole grosse volate tra la pancia degli stadi e il tunnel che vi porta diretti.Nel 2019 veniva messa in discussione l’intera idea di calcio di Massimiliano Allegri. Oggi, all’origine di questo nervosismo c’è molto di più. C’è, per esempio, il fatto di aver sostenuto sulle proprie spalle il progetto tecnico e l’immagine pubblica del club nel momento più duro, dalle dimissioni del Cda alla penalizzazione. C’è, anche, che quella Juventus almeno in Italia vinceva, mentre questa arranca e lotta per l’obiettivo minimo del quarto posto. C’era una dirigenza forte, mentre oggi la priorità è alle aule di tribunale.