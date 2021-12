La strada sembra essere spianata per la prossima Coppa D'africa, oltre le polemiche delle ultime settimane. Come da nota Ansa:"Il presidente della Confederazione calcistica africana (Caf), Patrice Motsepe, è arrivato in Camerun, prevista sede della prossima Coppa d'Africa (9 gennaio-6 febbraio), sottolineando la sua volontà di fare del torneo "un successo".Una presenza voluta visto il moltiplicarsi delle voci su una cancellazione o un nuovo rinvio a causa della pandemia di Covid-19.Motsepe - che dovrebbe incontrare il presidente del Camerun, Paul Biya, e visitare lo stadio Olembé di Yaoundé, sede della gara inaugurale -, ha detto ai giornalisti: "siamo molto chiari sul nostro impegno per rendere la Can un successo. La scorsa settimana, l'Eca ha minacciato la Fifa di non permettere di partecipare ai giocatori dei propri club, preoccupata per la situazione sanitaria, così giorni fa il governo e la Caf hanno annunciato che i tifosi dovranno essere completamente vaccinati e presentare un test negativo per assistere alle partite. Una decisione che non sembra aver tranquillizzato l'Eca."