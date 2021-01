1









Il giornalista Alessandor Vocalelli, su La Gazzetta dello Sport, ha delineato le forze in campo per quel che riguarda la lotta scudetto: "La Juve, al di là del mercato, sente di arrivare al momento cruciale della stagione con il serbatoio pieno. Rilanciato de Ligt - che finora ha praticamente giocato a tempo pieno solo nel mese di dicembre - recuperato un leader come Chiellini, integrati i giovani, in rampa di lancio anche Dybala, la Juve è praticamente sul punto di poter mettere in campo tutto ciò di cui dispone. Cioè un potenziale notevolissimo".