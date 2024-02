Il talento dinon è passato inosservato agli occhi delle principali squadre europee, con diversi club di Serie A, Premier League e Ligue 1 che stanno seguendo con attenzione le sue prestazioni. In particolare, la Juventus sembra essere interessata al giocatore, monitorando da vicino il suo profilo e valutando la possibilità di un'eventuale acquisizione.Il suo valore di mercato è cresciuto in modo significativo dopo le sue brillanti prestazioni con la Nazionale nigeriana, passando da 30 a 40 milioni di euro, con prospettive di ulteriore aumento una volta che tornerà a giocare con l'Atalanta.Il trasferimento di Lookman all'Atalanta è stato un vero colpo di mercato per i Percassi, che hanno investito 9 milioni di euro per assicurarsi il suo talento dal Lipsia. Considerando i suoi numeri stagionali, che sono paragonabili a quelli di altri attaccanti di alto livello come Victor Osimhen, è evidente che Lookman rappresenta un investimento di grande valore.Nonostante Osimhen sia valutato fino a 150 milioni di euro, le sue prestazioni nella Coppa d'Africa non sono state all'altezza di quelle di Lookman, il quale ha dimostrato di essere molto più influente per la sua squadra, con sette gol e tre assist contro l'unico gol e tre assist segnati da Osimhen.