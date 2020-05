Che trasformazione! La super cantante Adele ha postato su Instagram una foto per il suo 32 compleanno (ieri, il 5 maggio), mostrando a tutti i suoi fan un fisico mozzafiato. Un cambiamento palese sotto gli occhi di tutti, con l’icona della musica che avrebbe perso più di 30 chili. Nel post ha ringraziato i suoi seguaci per gli auguri e ha rivolto un omaggio a tutte le persone impegnate in prima linea nella lotta al coronavirus. Nello scatto la possiamo ammirare con un abito che lascia intravedere le sue nuove curve, frutto di una particolare dieta che Adele ha iniziato molto tempo fa, la dieta Sirt. Oltre a questo, dure sessioni di allenamento quotidiano, che le hanno permesso di perdere molto peso in poco tempo. Il risultato è stato oggetto di grande scalpore sui social. Sfoglia o scorri la gallery per vedere le reazioni dei fan al nuovo fisico di Adele