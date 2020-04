1











Bufera su Emmanuel Adebayor, ex attaccante di Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham. Il togolese, in una live su Facebook, ha dichiarato: "Per quelli che dicono che non faccio una donazione, sia chiaro, io non dono. È molto semplice. Faccio quello che voglio e mangio quello che voglio. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho fatto una donazione a Lomé". Prima di tornare in patria, Adebayor aveva giocato con l'Olimpia, squadra del Paraguay: "Alcuni pensano che ho portato io il virus: questo paese è così, è molto sfortunato. Possono paragonarmi a Drogba o a Eto'o, ma sfortunatamente io non sono loro. Sono Emmanuel Adebayor e farò sempre ciò che voglio".