Cosa fare se dovesse partire? In casa Juve ci sono pochi dubbi: il nome giusto per sostituirlo sarebbe quello di. Il centravanti danese classe 2003 dell'Atalanta è infatti il primo della lista anche per il club bianconero. Obiettivo sì, tutt'altro che facile però: proprio perché è il primo della lista anche per la Juve, non solo. Su di Hojlund c'è già mezza Europa, la valutazione è già vicina ai 50 milioni. Però la Juve, in caso di cessione di Vlahovic, ci proverà.