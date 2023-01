"E' stato un grande onore conoscerti". Così Paulo, ex calciatore della Juventus, ha voluto ricordare Gianluca, capitano dei bianconeri e ultimo ad alzare la Coppa dei Campioni in maglia Juve. Dybala ha conosciuto Vialli proprio nel suo periodo a Torino, lo stesso Luca ha sempre avuto parole al miele per il talento dell'argentino, che non ha mai dimenticato gli insegnamenti, vicini e distanti, di un giocatore che ha scritto pagine di storia del calcio italiano.