Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda brasiliana Zico ha ricordato il suo amico Paolo Rossi: “Uno dei migliori attaccanti nella storia del calcio. Un campione conosciuto in tutto il mondo. Non solo in Brasile per quei 3 gol del 1982, anche qui in Giappone sono tutti costernati. Ma per me era soprattutto un amico”.



CONTRO IL BRASILE – “In Spagna è stato fenomenale. Però io penso che il miglior Rossi sia stato quello del Mondiale 1978, dove si era fatto conoscere al grande pubblico. Quattro anni dopo l’Italia era partita malissimo, passando il promo girone senza vittorie. Poi, dall’Argentina in avanti è stato un crescendo: hanno vinto la Coppa battendo 3 nazionali che erano già campioni. Partite bellissime. In Brasile spesso ricordano quel 3-2 dell’Italia parlando solo di Rossi, ma c’erano anche un grandissimo CT e tanti campioni: Zoff, Scirea, Cabrini, Oriali, Gentile, Conti, Tardelli, Antognoni…’



AMICO – “Ho provato grande dolore. In due settimane go perso due grandi amici, prima Diego e ora Paolo. Sono cose che ti lasciano senza parole, da un momento all’altro si va via da questa vita… Che Dio conforti la famiglia e i suoi amici in questo momento”.