ha ricordatotramite l’account Twitter bianconero. Ecco il suo messaggio: “Paolo Rossi l’ho conosciuto nel 1974 a Torino per la prima volta quando arrivai alla Juventus. Eravamo tutti quanti in un appartamento in Via San Quintino 4 bis, gestito da una famiglia di siciliani, dentro c’erano i giocatori della primavera e ho conosciuto Paolo che era infortunato. Poi le strade si sono divise, lui è andato a Como io sono andato alla Pistoiese, e poi ci siamo ritrovati alla Juventus dopo la squalifica. È stato veramente un grandissimo campione, io perdo un carissimo amico, ha fatto cose stratosferiche giocando a calcio, vincendo la classifica capocannoniere al Mondiale, e poi ha vinto scudetti, Supercoppe italiane, Coppa dei Campioni alla Juve. Un giocatore straordinario. Faccio le mie condoglianze alla famiglia, un abbraccio Paolo, ti voglio sempre bene”.