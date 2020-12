L’ex giocatore e club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ha parlato di Paolo Rossi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Una delle ultime volte che ho giocato con Paolo è stato in Versilia a casa del nostro comune amico Nick Zanone. E naturalmente aveva fatto gol. Lui segnava anche camminando. Intanto diciamo che davanti ai miei occhi, in questi giorni, rivedo continuamente il suo sorriso. Era un uomo sereno. Sempre. Quando era il calciatore più famoso del mondo e quando, negli ultimi tempi, passeggiava tra gli olivi e le viti del suo amato agriturismo. Il suo sorriso era un biglietto da visita. Ti metteva a suo agio. Rendeva tutto semplice. Stavi insieme a lui ed eri felice».



Ricordi dei Mondiali di Spagna?

«All’inizio non era ancora Pablito. Veniva da un lungo periodo di stop. Eppure a colazione era sempre allegro. Poi, ha cominciato a segnare. In campo ero il più vicino a lui. Prima delle partite mi diceva: “Gianca dammi la palla poi ci penso io”. E sorrideva quasi a volermi togliere pressione».



In campo era sempre al posto giusto.

«Sapeva sempre dove il pallone sarebbe arrivato. Per i difensori era un incubo. Con i suoi gol mi ha regalato un Mondiale. Eppure anche dopo quelle sue magie è rimasto il solito Rossi. Sempre. Paolo è stato eccezionale nella normalità. Non è una cosa scontata. Anzi, è una virtù rara».



Per questo era amato in ogni angolo d’Italia.

«Esatto. Paolo ha toccato il cuore della gente. Con la sua normalità. È stato un campione del popolo, proprio come lo è stato Diego Armando Maradona. Non ha mai avuto atteggiamenti da divo. Aveva piacere di godere delle piccole cose».



Quelle che viveva giornalmente nel suo agriturismo toscano.

«Esatto. Passeggiando tra viti e ulivi, ospitando amici, godendosi la sua splendida famiglia. Quando andavi a trovarlo entravi dentro questo suo mondo magico. E ci stavi bene. Non volevi più andare via da quel posto».



C’è un gol di Pablito che ricorda?

«Contro la Polonia, in semifinale, gli ho servito un pallone d’oro. Che lui ha buttato dentro. Però più che una rete penso che tutti ci porteremo dentro l’immagine della sua felicità con la maglia azzurra numero 20. Le braccia alzate per festeggiare. Paolo ha vinto tanto con la Juventus eppure è stato apprezzato anche dai tifosi delle altre squadre. Era impossibile non volergli bene».



Rossi era molto attivo nella chat esclusiva dei campioni dell’82.

«Le sue battute da vero toscano si mescolavano perfettamente con quelle di Bruno Conti e Spillo. Sì, Spillo Altobelli. Paolo anche ultimamente commentava tutte le notizie che venivano pubblicate sulla chat. Giocando con i vari emoticon. Era il suo modo di fare squadra, di tenere unito il gruppo. Rossi è sempre stato un grande uomo spogliatoio anche se in pochi lo sapevano. Di solito, quando pensi a un centravanti, e Pablito è stato unico al Mondo in questo ruolo, ti immagini un calciatore egoista. Che si preoccupa solo di se stesso e dei suoi gol. Anche in questo Paolo era diverso dall’attaccante normale».



Sapeva che Rossi stava molto male?

«No. Non lo sapevo io e non lo sapeva nessuno del gruppo dei Campioni di Spagna. Immagino che Paolo abbia scelto di chiudersi nella sua sofferenza insieme alle persone più care per non disturbare i suoi amici. Immagino che abbia voluto che noi continuassimo a ricordarlo non con immagini segnate dal dolore, ma con quel suo sorriso incantato. E poi credo che fino all’ultimo Paolo abbia sperato di battere anche il Mostro. Lui è stato l’uomo delle imprese impossibili».