L’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli ha voluto ricordare Paolo Rossi, scomparso lo scorse 9 dicembre. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Nella cha che abbiamo su whatsapp noi dell’82 era ormai da fine giugno che Pablo non scriveva più nulla. Preoccupatomi, un gioco chiamai Marco Tardelli che essendo in confidenza anche con la moglie telefonò per sapere se era tutto a posto. Federica decise giustamente di rispettare la privacy, il dolore e probabilmente anche per non farci preoccupare disse che c’erano dei problemi ma niente di grave. Qualcosa però avevamo intuito. Non era da lui stare così tanto senza scrivere. Anche perché in quella chat non è che ci diamo solo il buongiorno e la buonanotte, parliamo di tanti argomenti, commentiamo quello che succede nel calcio e nel mondo ogni giorno. Quando l’altra mattina ho acceso il telefono e ho letto la terribile notizia mi si è gelato il sangue. In pochi giorni go perso due amici veri, sinceri. Prima Diego Armando Maradona poi Paolo Rossi. Mi mancherà tutto di Paolo, una persona dolce, buona, come devono essere gli amici veri”.