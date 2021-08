José, in conferenza stampa, ha parlato di Cristiano: "L'unica cosa che dico, logica e basica, è che se la Juve è felice, Cristiano è felice e il Manchester United è felice, è il business perfetto. Non bisogna parlare di Cristiano, gioca, segna e vince da 20 anni. Non ha bisogno di commenti. Scudetto? E' una domanda per Simone Inzaghi, non per me...".