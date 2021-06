Ormai è teoria diffusa tra diversi giornalisti e testate che un eventuale addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus non costituirebbe un disastro per la squadra bianconera. Anzi, potrebbe essere l'occasione per rifondare più in fretta e darebbe più respiro a molti giocatori. Questa ad esempio l'opinione di un esponente di spicco di Sky Sport come Fabio Caressa: "La Juve non piangerebbe più di tanto se Ronaldo se ne andasse. La Juve con Dybala da rilanciare, oltre a giocatori come Chiesa e Kulusevski in rosa, dovrebbe concentrarsi su una punta forte e avrebbe risolto i problemi in attacco. Cristiano è fortissimo ma ti condiziona molto, sei legato alla sua figura".