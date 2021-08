E' questo il sunto del pensiero di una grande parte del popolo bianconero, che in queste ore si sta scatenando sui social nel commentare la vicenda CR7 e il suo possibile addio al club bianconero. Non tutti sono convinti di questa partenza, ovviamente, ma la questione è più tecnica che di affetto. Per quello, infatti, portano avanti in blocco un nome solo: Alex Del Piero. E Dybala ora avrà tutto lo spazio per sé.