Stando a quanto riporta Repubblica, tra i possibili candidati a prendere il posto di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ci sarebbe anche Gasperini, comandante di un’Atalanta sempre più convincente. Nel caso di chiamata – si legge – non direbbe di no al suo passato, con Juric che balzerebbe in cima alla lista dei suoi possibili successori a Bergamo. Sullo sfondo, resta l’ombra di Allegri. Molto, quasi tutto del futuro bianconero dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.