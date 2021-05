Fabio Paratici e la Juventus si sono detti addio. Nella decisione presa nel primo pomeriggio di oggi è stato decisivo l'incontro avuto in mattinata con Andrea Agnelli, al termine è stato deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Al suo posto dovrebbe essere promosso il suo ex braccio destro Federico Cherubini, intanto su Twitter la ricerca #Paratici è balzata in trend topic. Da parte dei tifosi della Juve è arrivato qualche messaggio di ringraziamento per quello che ha fatto ma ci sono anche molte critiche per l'operato degli ultimi anni. Tra i tanti tweet spunta una proposta ironica: "Al suo posto arriva Bugo'.



Sfoglia la gallery per vedere alcuni tweet su Paratici