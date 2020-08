In concomitanza all’esonero di Maurizio Sarri sono circolati rumors in merito all’addio di Fabio Paratici. La Juventus ha preso posizione, e con una comunicazione all’ANSA, il club ha smentito le indiscrezioni circolate sul CFO bianconero, ribadendo la posizione presa ieri sera dal presidente Andrea Agnelli nel post-partita di Juventus-Lione, occasione in cui aveva confermato la fiducia nel dirigente e nel vicepresidente Pavel Nedved.