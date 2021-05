Sono stati 11 anni straordinari.

Grazie, Fabio. pic.twitter.com/bA8mWvFfGL — JuventusFC (@juventusfc) May 26, 2021

"La Juventus è la squadra che ha vinto di più e ha più tifosi in Italia, è storia, è prestigio, è storia della famiglia Agnelli... Sono veramente orgoglioso di essere riuscito in piccola parte a scrivere qualche capitolo di questa grande storia."Queste le parole fuori campo di Fabio Paratici in un video pubblicato oggi dalla Juve sui social: una carrellata dei momenti più bello dell'ormai quasi ex dirigente bianconero, dai festeggiamenti per i trofei alla firma di De Ligt.​..