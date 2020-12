Semplicemente, campioni come Paolo Rossi rimangono eterni. Oggi, alle ore 10.30, verrà celebrato il funerale di Pablito nel Duomo di Vicenza, dopo la grandissima testimonianza di affetto dei tifosi, che si sono presentati in migliaia allo stadio Menti di Vicenza, rendendo omaggio all’ex attaccante della Juventus. Al funerale potranno partecipare solo circa 250 persone a causa delle restrizioni dovute al Covid. Per omaggiare l’uomo e il calciatore che era, alle finestre della città sono riapparsi gli striscioni dei tempi d’oro al Lanerossi Vicenza. In questa giornata di Serie A, tutte le squadre osserveranno un minuto di silenzio per Paolo e i giocatori avranno il lutto al braccio.