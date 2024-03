Gianluca, difensore della Roma, ha affiancato il tecnico Danieledurante una conferenza stampa tenutasi in vista dell'andata degli ottavi di finale dell'Europa League contro il Brighton di Roberto De Zerbi."Il mister ha portato freschezza, normale quando c'è un cambiamento e ha portato idee nuove, del suo calcio. Noi calciatori cerchiamo di capire quello che ci chiede, lo stiamo facendo, anche se non abbiamo fatto ancora nulla, perché in due mesi non vinci campionati o competizioni. Ogni allenatore ha le proprie idee. Una cosa che ha portato è un po' la serenità che ci poteva mancare, ma non per Mourinho, ma perché i risultati non stavano andando bene. Quindi ha lavorato sulla nostra testa e quando l'ha messa a posto ci ha dato le sue idee e da lì siamo partiti"