L'ultimo saluto a. Oggi è scomparso una bandiera della Juventus, un addio che ha stretto il cuore di Torino. Francesco Morini aveva 77 anni ed è stato la colonna della Juventus degli anni Settanta, vincendo 5 scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa.. Saranno presenti tanti ex compagni, tra questi anche Michel Platini, meraviglioso fuoriclasse con il quale Morini conservava una grande amicizia. Una bandiera non sarà mai ammainata, che resterà per sempre nei cuori dei tifosi bianconeri. In tanti saranno presenti al viaggio di Morgan: un pezzo di storia di tutti noi.