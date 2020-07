Il mondo del calcio piange Sergio Vatta: il "mago" delle giovanili del Torino è morto all'età di 82 anni. E' stato uno dei più grandi tecnici e dirigenti delle giovanili, ha scoperto e lanciato diversi calciatori che si sono poi affermati anche a livello internazionale, facendo la fortuna del vivaio granata. Non solo: è stato un vero e proprio maestro, fondamentale nella crescita del calcio femminile. "Avere la fortuna di incrociare nella propria vita persone che credono in te è tutto ciò che rende realizzabile l’inaspettato. Come un padre, una guida, un maestro! Grazie di tutto Mister. Riposa in pace". Il messaggio è della coach della Juventus Women, Rita Guarino.