Poteva essere una cessione, è stata una rescissione. Poteva essere una voce positiva sul bilancio, invece sarà una minusvalenza. Due giorni fa la Juventus ha annunciato il passaggio di Blaise Matuidi all'Inter Miami, il club di MLS che ha tra i proprietari David Beckham. Il comunicato però è stato cancellato dopo pochi secondi. Cos'era successo? Il centrocampista francese aveva chiesto la cessione e si era presentato con l'accordo già preso con Beckham.

NON A BUON FINE - Sono seguiti poi due giorni di trattative perché il club bianconero voleva provare a incassare dagli americani almeno 3 milioni di euro ed evitare la minusvalenza, ma evidentemente non è andata bene: oggi nei comunicati della Juve non c'è traccia di Inter Miami, ma si parla solo di "rescissione consensuale" con Matuidi.