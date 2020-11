Sono le notizie a cui non si vuole credere, la vita cruda con cui fare i conti. Questo maledetto 2020 non ha risparmiato neanche Diego Armando Maradona, morto oggi all’età di 60 anni a seguito di una crisi cardiorespiratoria. Leggenda, icona, calciatore onnipresente nei tempi del calcio, qualsiasi appellativo si spreca per una figura di questo calibro, semplicemente il dio del pallone. Una gran parte di calcio se ne va, oggi 25 novembre, per tutti coloro che l’hanno ammirato annientare le difese sui campi da calcio, chi l’ha visto in videocassetta e chi ispira la propria carriera al suo mito. La notizia sta sconvolgendo il mondo intero, tutti uniti a tributare il Pibe de Oro (in gallery tutte le reazioni a questa notizia choc, tra cui tanti calciatori ex della Juventus).