Your browser does not support iframes.

Divisi a metà. Perché poi con le delusioni, date e arrecate, va sempre così: il cuore si spezza e anche prendere posizione diventa un esercizio di pazienza, l'arte di ragionare. I tifosi della Juve non fanno eccezione sui piccoli temi, figuriamoci sulla storia che Mario Mandzukic ha avuto con la Signora. A un passo dalla cessione in Qatar, il croato ha già scatenato i messaggi d'addio, tra odio e affetto, tra rimpianti e il solito rinnegare che fa da sfondo a mille vicende come questa. Da chi sostiene che il croato sia stato 'trattato di mer..a', a chi invece gli imputa l'abbandono nel momento del bisogno: 'Non era nei piani, ma perché ha dovuto salutare così?'. Nella gallery, i saluti - di qualsiasi natura - dei tifosi bianconeri a Mandzukic.