Le strade trasi sono separate dopo solo una stagione. E questa non è una novità. Il Fideo però, come raccontato dal giornalista Fabrizio Romano, e confermato da calciomercato.com, ha scelto la sua prossima destinazione, che sarà ilUn ritorno per l'argentino, lì dove era stato ad inizio carriera tra il 2007 e il 2010, prima di approdare al Real Madrid.L'accordo è in chiusura; una scelta di cuore per Di Maria che rinuncia a cifre importanti per regalarsi un ultimo giro in Europa prima magari di tornare al Rosario Central, come lui stesso ha ammesso in passato. La trattativa è in via di definizione. Un anno dopo l'arrivo a Torino, il Fideo saluta la Juve, il Benfica lo aspetta.