L'Italia ha di fatto in tasca la qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Con sei vittorie in altrettante partite giocate e 18 punti in classifica, la questione può pratica può essere ultimata già in ottobre, nelle prossime sfide in programma per gli azzurri. Roberto Mancini, di conseguenza, inizia a fare i propri calcoli sulla rosa da convocare per la prima grande manifestazione da commissario tecnico.



ADDIO ITAL-JUVE - Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbero 15 gli azzurri già sicuri di una chiamata per Euro2020 e, tra questi, soltanto tre sono della Juventus: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Bonucci, attualmente capitano tanto in bianconero quanto in Nazionale vista l'assenza del compagno di reparto per infortunio, per altro, potrebbe essere l'unico bianconero nel caso in cui Chiellini non dovesse recuperare al meglio dal grave infortunio al ginocchio subito in allenamento e Bernardeschi dovesse vivere una stagione ai margini con Maurizio Sarri, che fin qui lo ha escluso dai titolari contro Parma e Napoli. Anche tra i profili "incerti" disegnati dal quotidiano, la Juventus è in disparte, con il solo Mattia De Sciglio possibile parte della spedizione azzurra. Tra le sorprese, invece, c'è Daniele Rugani tra i talenti di casa bianconera.



OCCHIO AL MERCATO - Attenzione, però, ai tanti profili d'interesse per Fabio Paratici sul mercato. Tra i primi obiettivi per rinforzare l'attacco c'è sempre quel Federico Chiesa, la cui volontà resta quella di vestire la maglia della Juventus in futuro. A centrocampo, invece, due nomi caldissimi per il futuro bianconero sono quelli di Sandro Tonali del Brescia e di Nicolò Zaniolo della Roma, che in estate potrebbero approdare a Torino, se la stagione in corso dovesse concludersi in maniera particolarmente soddisfacente. Moise Kean è volato all'Everton, ma la Juventus continuerà a monitorarlo per un eventuale ritorno. C'è infine Luca Pellegrini, in prestito al Cagliari fino al termine della stagione, ma di proprietà bianconera.



I 15 sicuri per l'Europeo e gli incerti secondo La Repubblica, ruolo per ruolo, sono nella nostra gallery dedicata.