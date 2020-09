Tratto dal comunicato della Juventus sulla rescissione consensuale con Gonzalo Higuain:

"L'avventura di Gonzalo alla Juve era cominciata nell'estate 2016, con un grande impatto: miglior marcatore e giocatore più utilizzato in una stagione chiusa con la conquista dello scudetto e della Coppa Italia, double bissato l'anno seguente. E a partire dal suo esordio, datato 20 agosto 2016, Higuain è il secondo miglior marcatore della squadra in tutte le competizioni, oltre che il sesto miglior marcatore in Champions League.



Il Pipa fin dall'inizio ha saputo entrare nei cuori dei tifosi bianconeri grazie a quella voglia irrefrenabile di essere decisivo e trovare il gol. Quella stessa voglia, che gli ha permesso di segnare un gol decisivo già all'esordio con la nostra maglia, l'ha messa in campo anche in questa stagione, al suo ritorno in bianconero dopo le esperienze con le maglie di Milan e Chelsea. Un ritorno vissuto con lo stesso entusiasmo dell'arrivo: a caccia di gol, pronto ad adattarsi sempre alle necessità della squadra."