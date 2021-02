Ancora poche ore poi il mercato chiuderà i battenti. Trattative da concludere in fretta per non doverle rimandare all'estate. Ore preziose per rinforzarsi, per chiudere scambi remunerativi o per risparmiare sugli ingaggi. E' il caso della Juventus, che si prepara a salutare Sami Khedira a sei mesi dalla scadenza del suo contratto. Una telenovela durata tanti mesi ma che si prepara a scrivere la parola fine. Il centrocampista tedesco, infatti, è a un passo dal trasferimento all'Hertha Berlino. Ha già svolto le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo.



Cosa manca per chiudere? A poche ore dalla fine del mercato, serve una risoluzione immediata del contratto con la Juve prima di firmare con l'Hertha. Rimasto ai margini della rosa, pur allenandosi, per tutta la stagione si è convinto a lasciare Torino. Le strade sono due: la risoluzione, da capire se con una piccola buonuscita, oppure con una cessione diretta dalla Juve all'Hertha. Una questione formale che non cambia la sostanza. Mancano solo le firme.