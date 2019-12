di Mattia Pintus

Era il 13 maggio del 2012, ma tanti probabilmente si saranno segnati quella data sul calendario. Tanti per cui ricordarla, quasi, non serve. Perché parlare dell'addio alla Juventus di Alessandro Del Piero, oggi, alla fine di un decennio, non deve essere una celebrazione. Quanto, piuttosto, una consacrazione. Una forza più mistica ci spinge a ricordarne il momento, perché sportivamente parlando potrebbe essere per tanti la prima immagine a cui pensano. Si sa tutto a memoria, dal contestato come, all'incredulo perché sia davvero successo. Oggi, quindi, non se ne deve parlare in quanto fatto accaduto, ma quanto del valore simbolico che rappresenta.



E quel momento forse, rappresenta la più grande cesura della storia recente della Juventus. Una chiave di volta, con cui sbrogliare il meccanismo contorto degli eventi, quando si vuole provare ad interpretarli. Del Piero esce di scena, chiudendo un ciclo, ma aprendone a sua volta un altro. Questo passaggio di mano è quanto sia più difficile da fare, sia sotto l'aspetto sportivo che su quello aziendale. Perché quando va via un pilastro, il rischio che qualcosa crolli - e che si perda tempo per ricostruire - è dietro l'angolo. Invece tutto è stato ammortizzato, contenuto quasi, passato ad essere storia ancor prima che ci si asciugasse le lacrime. Sembra quasi un'interpretazione cinica, ma ciò non toglie nulla alla carriera di Del Piero. Anzi, ne nobilita la grandezza, perché grande tra i grandi.



C'è chi sembra leggerissimo, quando viene osannato dal popolo, e poi pesantissimo, nel momento della sua caduta. Tanto, da spazzare via tutto. Invece, la Juventus ha dimostrato una solidità più forte del tempo stesso, una continuità che rappresenta da sola un tratto distintivo unico. E Del Piero, è stato leggerissimo da portare in trionfo e ad ancor più elegante nel dire "basta". Insomma, un signore, che ha saputo essere ancora unico, a otto anni di distanza, tanto da rappresentare ancora al meglio passato, presente e futuro della Juventus.