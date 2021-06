Contro il Galles l’Italia giocherà con il lutto al braccio per #Boniperti @SkySport — Alessandro Alciato (@AAlciato) June 18, 2021

L'Italia intera si stringe intorno alla famiglia di, un pezzo di storia del calcio e della Juventus. Ex giocatore, dirigente e presidente bianconero, la sua scomparsa verrà ricordata anche nella gara di domenica tra Italia e Galles. Come racconta il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, infatti, la squadra di Roberto Mancini giocherà con il lutto al braccio per ricordare la sua scomparsa.