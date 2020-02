Si è spento nella notte tra lunedì e martedì, all’età di 85 anni, Ilio Mariani, storico chef della Juve. Il a suo ristorante, fondato con la moglie Mirella, aveva richiamato negli anni 70 campioni come Scirea, Zoff, Boniperti, Anastasi e Altafini. Qualche anno dopo Ilio divenne amico di Luciano Moggi, poi nel 1999 decise di vendere il ristorante e di dedicarsi interamente alla Juve. Lo fece per più di 10 anni, in cui cucinò per Del Piero, che amava la sua torta di mele, Buffon e gli altri campioni bianconeri.