Montero sarà il sostituto di Massimiliano Allegri

Sarà Paoloa sostituire Massimiliano. Il tecnico uruguaiano, che si trova ancora con la formazione Under 19 a Ferentino, dove domani affronterà il Frosinone nel match di categoria, farà dunque rientro a Torino per guidare la squadra bianconera nelle prossime due partite di campionato.Dunque, tutto confermato. Come vi abbiamo raccontato in giornata, Montero era stato pre allertato dalla squadra bianconera, che ha ufficializzato nel pomeriggio l'addio al tecnico livornese.Adesso si attende il finale di stagione per chiudere anche il capitolo Thiago Motta. Nel frattempo, Paolo Montero si gode il momento e la chiamata. Una bella opportunità per un giocatore che ha fatto la storia.