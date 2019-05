Il futuro di Alex Sandro resta in bilico: con l'addio di Massimiliano Allegri alla panchina della Juventus, il pacchetto di terzini sembra ormai destinato a un'ulteriore revisione da parte del nuovo progetto tecnico. E se De Sciglio e Spinazzola pare abbiano convinto soprattutto la dirigenza con la loro efficacia, a far discutere sono state le annate di Cancelo e appunto del brasiliano. Quale futuro? Chissà. Sandro ha dimostrato di essere un esterno affidabile e di poter ricoprire un ruolo chiave all'interno dell formazione juventina. Il mercato per l'ex Porto non manca: ci sono i due club di Manchester, quindi il Paris Saint Germain. Sceglierà lui.