Dai cinque titoli alle cinque giornate di Max. Da venerdì pomeriggio, Massimilianonon è più l'allenatore della. L'esonero immediato, annunciato con un comunicato stringato dalla società, è stato motivato da ragioni comportamentali. Tuttavia, questo non conclude il rapporto tra Allegri e la Juve. Ci sarà inevitabilmente un'appendice, la cui durata dipenderà da come il club e l'allenatore sceglieranno di gestire la situazione. Questa appendice ci dirà chi avrà la meglio.Con l'addio di Allegri, si apre unche potrebbe trasformarsi in un braccio di ferro tra le parti coinvolte. Da un lato, la Juventus si considera parte lesa e valuta la possibilità di procedere per giusta causa, con l'obiettivo di risparmiare i 7 milioni di euro netti che dovrebbe pagare ad Allegri per la prossima stagione, dato che il suo contratto scade nel 2025. Dall'altro lato, l'ex allenatore dovrà decidere come rispondere alle contestazioni della società e, nel caso si arrivi alla giusta causa, se impugnare o meno il licenziamento.