Il direttore tecnicoha ricevuto dal'incarico di plasmare «il futuro della Juve», in una lettera pubblica che sembra preannunciare un addio ad, mai menzionato dall’amministratore delegato di Exor.Un'investitura importante, ma anche una grande responsabilità in tempi di spending review (ultime sessioni di mercato a costo zero) e scelte difficili, come quella per la panchina, su cui sembra già scritto il nome di Thiago Motta.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra partenze e sostituzioni, va ricordato anche l’addio dell’ex responsabile scouting, Tognozzi, ora al Granada, che potrebbe essere rimpiazzato da Mascetti, attualmente al Bayer. Il restyling che concluderà l’erasarà completato in estate, con i nuovi ingressi di Pompilio e Stefanelli, uomini di fiducia di Giuntoli già a Napoli, e di Sbravati, attuale responsabile del settore giovanile del Genoa. Con l’addio di Max si chiude davvero un’epoca.