Si è spenta ieri, all'ospedale San Donato di Arezzo, la madre di Giusy Conti, la studentessa juventina morta nella strage dell'Heysel, il 29 maggio del 1985 durante la finale di Champions League tra Juventus e Liverpool. Come riporta il Corriere di Arezzo, la signora Marisa, quel giorno, per colpa degli hooligans inglesi, perse una parte della sua vita. Il coraggio e la forza che ha dimostrato negli anni a seguire, ancora macchiati dal ricordo di Giusy che, sorridendo, gli disse prima di partire "Mamma, ritorno con la Coppa" si sono anch'essi spenti, con l'aggravarsi delle condizioni di salute che ne hanno infine portato alla morte. Con Marisa non si estingue però il ricordo dei parenti delle vittime di quella orribile tragedia, delle ore che tanti genitori come lei hanno provato nella notte, lontani e così preoccupati dalle immagini tv. Marisa, malgrado tutto, non ha mai smesso di seguire la Juventus.