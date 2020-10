Nuova vita per Ilaria D'amico, che lascia il calcio ma non la tv. La giornalista e compagna di Gigi Buffon ha ammesso di sentirsi troppo ingombrante nella sua relazione con il portiere della Juventus. Spesso infastidita da quest'attenzione esagerata verso di loro anche se la coppia non ostentava non nulla. Così la D'amico, spinta anche dalla motivazione più importante che è la morte della sorella, ha detto addio al calcio: in cantiere c'è un nuovo progetto, sempre in prima serata, nel quale si occuperà di tempi d'attualità.